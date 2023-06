Le PSG tente un coup pour son entraîneur, la mèche est vendue

Thomas Bourseau

Mikel Arteta fait un travail remarqué à Arsenal qui avait attiré l’attention du Real Madrid selon la presse espagnole l’hiver dernier et qui aurait son admirateur au PSG en la personne de Luis Campos. L’Espagnol a déjà vendu la mèche.

Les semaines se suivent et se ressemblent au PSG. Depuis la fin de la saison et le licenciement officieux de Christophe Galtier, l’heure est à la recherche d’un nouveau coach au PSG. D’autant plus que le club de la capitale a manqué le coche avec Julian Nagelsmann, comme le10sport.com vous l’avait prédit en début de semaine dernière.

Campos en pince pour Arteta

Et maintenant ? Selon RMC Sport , Luis Campos aurait une idée. Le profil de Sergio Conceição plairait aux hauts dirigeants du PSG, mais pour ce qui est du conseiller football du Paris Saint-Germain, le choix se porterait plus sur Mikel Arteta, sous contrat avec Arsenal jusqu’en juin 2025.

«Je suis entièrement concentré sur le travail que je fais ici»