Grosse inquiétude en direct pour l’avenir du boss du PSG

L’information est tombée ces dernières heures, sauf retournement de situation, Julian Nagelsmann ne devrait pas être le prochain entraîneur du PSG. Alors qu’on annonçait l’Allemand comme le favori pour remplacer Christophe Galtier, cela ne sera pas le cas finalement. De quoi donc relancer la quête d’un nouvel entraîneur. Et si par la même occasion cela mettait en grand danger Luis Campos ? Daniel Riolo a quelques craintes à ce sujet.

Ces derniers jours, le PSG avançait ses pions pour faire venir Julian Nagelsmann, qui avait notamment discuté avec Luis Campos. On pensait donc que l’Allemand allait remplacer Christophe Galtier, mais cela ne sera finalement pas le cas. L’Equipe l’a ainsi annoncé ce vendredi soir : Nagelsmann ne viendra pas à Paris. Mais qui sera alors le prochain entraîneur du PSG ? Au micro de L’After Foot sur RMC , Daniel Riolo a évoqué ce gros dossier, expliquant également que cela pourrait avoir un impact également sur l’avenir de Luis Campos, actuel conseiller sportif du PSG.

Un proche de Guardiola contacté, le PSG tente un pari fou https://t.co/qUaHTK9hrF pic.twitter.com/4v9Oo9zR49 — le10sport (@le10sport) June 17, 2023

« Ça voudrait dire qu’il ne sert à rien »

« Campos avait trois noms au final : Nagelsmann, Motta et un entraineur de Premier League, qui n'exerce pas actuellement dans un club du Nord de l'Angleterre. Je crois que c'est mort aussi avec ce dernier coach. Donc, il reste Motta. Mais si ça n'est pas Motta, il faudrait revenir à l'ancienne liste avec Luis Enrique, Xabi Alonso, ou alors un candidat qui n'est plus du tout de Luis Campos et ça voudrait dire qu'il ne sert à rien », a d’abord expliqué Daniel Riolo.

« Je commence à être inquiet pour Campos »