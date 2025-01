Le PSG signe un phénomène, son père jubile !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Figure incontournable du centre de formation du PSG ces dernières années, Warren Zaïre-Emery a battu des records de précocité avant de se faire une place dans l'effectif principal. Le milieu de terrain de 18 ans a déjà franchi la barre des 100 matches sous les couleurs parisiennes, une aventure qui a bien débuté et qui pourrait durer encore de nombreuses années. Le jeune joueur a toujours su mener à sa barque et son papa espère que cela durera encore.

Présent au PSG depuis 2014, Warren Zaïre-Emery a gravi les échelons petit à petit pour devenir aujourd'hui l'un des piliers de l'effectif de Luis Enrique. Sous contrat avec le club de la capitale jusqu'en 2029, il n'a que 18 ans et a encore du temps pour s'affirmer encore un peu plus à l'échelle internationale. Mais tout va vite pour lui depuis toujours et son papa s'est exprimé sur cette progression très rapide.

Une formation accélérée

Plus jeune joueur de l'histoire du PSG et de l'Equipe de France de football depuis 1914, Warren Zaïre-Emery possède déjà une grande expérience avec son club formateur. Il a toujours très bien travaillé et su mener sa barque qui l'amènera peut-être un jour vers de plus hauts sommets. « Ce fut une grande fierté et la récompense pour mon fils car j’estimais qu’il avait fourni un gros boulot et avait eu le comportement adéquat pour signer pro » déclare son papa à propos de sa signature avec le PSG en 2022 dans un entretien pour Le Parisien.

Zaïre-Emery vise plus haut

Maintenant que sa position est plus ou moins établie en club, Warren Zaïre-Emery peut encore viser plus haut en s'imposant petit à petit comme un leader en Equipe de France. « Durant sa formation, tout est allé très vite. Je n’ai pas eu le temps de dire ouf qu’il était déjà en U17 nationaux, puis en U19 et ensuite chez les pros. À chaque étape, j’étais content. Je me disais : Bon, ça passe encore. À lui d’aller chercher encore plus haut » analyse son papa. Pour le moment, il en est à 6 sélections avec Didier Deschamps et il n'a pas disputé la moindre minute lors du dernier Euro.