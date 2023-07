Le PSG relance un énorme clash avec le mercato

Arnaud De Kanel

Le PSG est sur le point de boucler un très gros transfert. Ces dernières heures, le club de la capitale aurait considérablement avancé dans le dossier menant à Ousmane Dembélé. Convaincu par le projet, l'attaquant aurait donné son accord, ce qui ne plait évidemment pas au FC Barcelone qui possède déjà de piteuses relations avec le PSG.

L'histoire continue entre le FC Barcelone et le PSG. Cette fois-ci, il n'est pas question de Neymar ou de Lionel Messi mais bien d'Ousmane Dembélé. Recruté une fortune pour pallier justement au départ du Brésilien pour Paris à l'été 2017, le Français serait sur le point de faire faux-bond aux Blaugrana en acceptant de rejoindre la capitale française. Forcément, la colère est présente en Catalogne.

Dembélé dit oui au PSG

La bombe est sortie vendredi en début d'après-midi. Ce jour-là, RMC Sport affirmait qu'Ousmane Dembelé était à un pas du PSG. Et cette information s'est nettement confirmée ces dernières heures. Fabrizio Romano et L'Equipe ont indiqué que l'attaquant du Barça avait donné son accord pour rejoindre la bande à Luis Enrique. Les Blaugrana ne s'attendaient pas à ce que Dembélé parte, et encore moins au PSG. Le choix de la future destination du champion du monde fait enrager Joan Laporta.

Laporta craque