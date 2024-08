Le PSG réalise un coup de maître sur le mercato !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien que peu actif depuis l'ouverture du mercato, le PSG semble enfin avoir passé la seconde pour se renforcer. En effet, après Matvey Safonov, recruté pour 20M€, c'est Joao Neves qui arrive à Paris. L'international portugais devrait débarquer pour environ 70M€, bonus compris. Une négociation rondement menée par Luis Campos qui boucle ce dossier pour une somme très inférieure aux 120M€ de la clause libératoire du joueur. Et du côté de Benfica, ce transfert fait grincer des dents.

Alors que seul Matvey Safonov s'est officiellement engagé avec le PSG depuis l'ouverture du mercato, le mois d'août s'annonce très chaud à Paris. Et cela devrait commencer par le transfert de Joao Neves qui s'approche à grand pas d'une signature au PSG. L'international portugais est attendu à Paris dans les prochaines heures pour signer un contrat de 5 ans et s'ajoutera à la liste des nombreux portugais déjà présents au sein de l'effectif de Luis Enrique. Et cela ressemble à une très belle affaire.

Transfert imminent à 70M€, le PSG fait-il une bonne affaire ? https://t.co/g5lBZYqrjp pic.twitter.com/6N66UERC7c — le10sport (@le10sport) August 1, 2024

Joao Neves pour 70M€, un très gros coup pour le PSG ?

En effet, le PSG devrait boucler ce dossier pour environ 60M€ auxquels s'ajoutent 10M€ de bonus. Renato Sanches est également inclus dans la transaction. L'ancien Lillois est prêté à Benfica, son club formateur, avec une prise en charge quasiment totale du salaire par le PSG. Cependant, selon les informations de L'EQUIPE, cela reste une excellente affaire réalisée par le club de la capitale puisque Joao Neves disposait d'une clause libératoire estimée à 120M€. Luis Campos a donc rondement mené ces négociations.

Les fans de Benfica en colère

Par conséquent, cela ressemble à une très belle faire pour le PSG qui recrute un grand espoir du football portugais. Preuve que le club parisien semble avoir frappé fort, L'EQUIPE révèle la grosse colère des supporters de Benfica qui en veulent à Rui Costa de ne pas avoir mieux négocier la vente de Joao Neves.