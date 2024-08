Le PSG prépare un très gros transfert !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'arrivée de Joao Neves est désormais imminente et elle devrait faire des dégâts en interne. Et pour cause, le jeune portugais devrait s'imposer comme un titulaire au PSG, ce qui pousse un peu plus au départ Manuel Ugarte, convoité par Manchester United. Le club parisien serait même désormais ouvert à l'idée d'un prêt avec une importante option d'achat.

C'est désormais imminent, Joao Neves va s'engager avec le PSG. Le milieu de terrain portugais va signer pour environ 70M€, bonus compris, tandis que Benfica obtient également le prêt de Renato Sanches dans le deal. Sur le papier, cela ressemble à une très belle opération pour le club parisien. Une opération qui devrait toutefois faire une victime.

Le PSG ouvre la porte à un départ d'Ugarte

En effet, selon les informations de L'EQUIPE, l'arrivée de Joao Neves pourrait pousser concrètement Manuel Ugarte au départ. L'international uruguayen est convoité par Manchester United et le PSG serait désormais ouvert à l'idée d'un prêt avec une importante option d'achat, ce qui pourrait faciliter les discussions avec les Red Devils.

Moscardo et Kari intégrés dans la rotation ?

D'autant plus que le PSG espère également s'appuyer sur deux jeunes milieux de terrain dans sa rotation à savoir Gabriel Moscardo, qui débarque à Paris six mois après son transfert, et Ayman Kari, prêté à Lorient la saison dernière. Et pour leur faire de la place, il faudra délester, ce qui confirme un peu plus le départ de Manuel Ugarte.