Mercato : Le PSG sacrifie un joueur pour ce transfert

Dans les prochaines heures, Joao Neves va s'engager pour cinq saisons avec le PSG. Un transfert qui a été long à se dessiner compte tenu des négociations entre les deux clubs qui ont finalement abouti à un accord pour environ 70M€, bonus compris. Mais ce n'est pas tout puisque le club parisien a également accepté de prêter Renato Sanches à Benfica en conservant une importante partie de son salaire.

C'est désormais imminent, Joao Neves va venir renforcer l'impressionnant contingent de joueurs portugais au PSG. Le milieu de terrain de Benfica voulait signer à Paris et son arrivée est désormais imminente. Il retrouvera Vitinha, Nuno Mendes, Gonçalo Ramos ou encore Danilo Pereira. Mais pas Renato Sanches.

Transfert imminent à 70M€, le PSG fait-il une bonne affaire ? https://t.co/g5lBZYqrjp pic.twitter.com/6N66UERC7c — le10sport (@le10sport) August 1, 2024

Renato Sanches envoyé à Benfica

Et pour cause, l'ancien milieu de terrain du LOSC fait partie du package négocié entre Benfica et le PSG pour le transfert de Joao Neves. En effet, les deux clubs sont tombés d'accord pour un transfert estimé à 70M€ dont 10M€ de bonus, ainsi que le prêt de Renato Sanches. L'EQUIPE précise d'ailleurs que le PSG va continuer à prendre en charge une très grosse partie du salaire du milieu de terrain.

Joao Neves à Paris dans les prochaines heures ?

Désormais, Joao Neves est attendu au PSG dans les prochaines heures. Il devrait arriver à Paris ce jeudi afin de passer sa visite médicale et parapher son bail de 5 ans. Il sera la deuxième recrue de l'été pour le PSG après Matvey Safonov.