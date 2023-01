Le PSG l'annonce, il va frapper pour ce coup à 20M€

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec l'Inter, Milan Skriniar a annoncé qu'il avait d'ores et déjà signé avec le PSG. Toutefois, le club de la capitale aimerait accueillir le Slovaque dès cet hiver. Dans cette optique, le PSG aurait fait savoir aux Nerazzurri qu'il comptait formuler une offre de dernière minute pour Milan Skriniar.

Alors que son contrat avec l'Inter arrivera à terme le 30 juin, Milan Skriniar aurait refusé la dernière offre de prolongation de sa direction. Conscient de la situation, le PSG a relancé les contacts avec l'entourage du joueur, comme annoncé en exclusivité par le10sport.com.

Le PSG a prévenu l'Inter pour Milan Skriniar

Après avoir repris les négociations avec le clan Skriniar, le PSG a réussi à boucler l'affaire. En effet, le défenseur de l'Inter a annoncé qu'il avait signé avec le PSG, et ce, pour une arrivée libre et gratuite à l'issue de son engagement. Toutefois, le club emmené par Christophe Galtier aimerait accueillir Milan Skriniar dès cet hiver, et l'aurait fait savoir aux Nerazzurri .

Une offensive imminente du PSG pour Skriniar ?