Le PSG jette son dévolu sur une star, ce sera 135M€

Thomas Bourseau

Luis Campos aimerait se rattraper après son échec de l’été dernier et penserait notamment à Harry Kane pour renforcer la ligne d’attaque du PSG. Pour autant, Tottenham ne va pas faciliter la tâche du dirigeant du Paris Saint-Germain et réclamerait un joli pactole pour l’international anglais.

En marge du prochain mercato estival, il se pourrait que Luis Campos tente de rectifier le tir après avoir manqué son coup à la dernière intersaison. Dès sa nomination officielle en tant que conseiller football du PSG le 10 juin 2022, le dirigeant portugais semblait avoir coché le nom de Robert Lewandowski avec un but précis : permettre à Kylian Mbappé de s’appuyer sur un attaquant de classe mondiale sur lequel le champion du monde pourra s’appuyer sur le front de l’attaque parisienne dans un 3-5-2. C’est en effet ce que Foot Mercato révélait à l’époque alors que Lewandowski avait réclamé son départ du Bayern Munich, publiquement.

Luis Campos s’est planté pour Robert Lewandowski, cap sur Londres et Harry Kane ?

Finalement, malgré les efforts de Luis Campos, Robert Lewandowski n’a pas rejoint le PSG, ni Chelsea qui l’a également courtisé. L’Espagne était le rêve de la famille Lewandowski comme sa femme Anna Lewandowska l’a confié la semaine dernière et signer au FC Barcelone a été le synonyme d’un rêve éveillé. De quoi pousser le PSG à se pencher sur d’autres dossiers sur le marché des transferts pour 2023. Et il semblerait qu’Harry Kane figure dans la short-list de Luis Campos et des hauts dirigeants du Paris Saint-Germain.

Tottenham fixe le prix de départ de Kane à… 135M€