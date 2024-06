Le PSG est sûr de son coup, le remplaçant de Mbappé arrive ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien décidé à dénicher le successeur de Kylian Mbappé, le PSG multiplie les pistes mais semble avoir fait de Khvicha Kvaratskhelia sa grande priorité pour le mercato estival. Un dossier très compliqué compte tenu de la fermeté de Naples qui refuse de céder son ailier pour moins de 120M€. Et pourtant, le PSG semble convaincu d'être en mesure de boucler ce transfert.

Cet été, la grande priorité du PSG sera de recruter un attaquant capable de remplacer Kylian Mbappé. Plusieurs pistes sont déjà étudiées, mais la grande priorité du club de la capitale se nomme Khvicha Kvaratskhelia qui dispose d'une clause libératoire estimée à 120M€ et que Naples ne semble pas avoir envie de négocier. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Badri Kvaratskhelia et Mamuka Jugeli, respectivement le père et l'agent de l'international géorgien, ont récemment affiché publiquement leur volonté de voir l'ailier quitter le Napoli cet été. Par conséquent, ce transfert pourrait bien voir le jour.

Succession de Mbappé : Coup de tonnerre au PSG ! https://t.co/icByjuzG9y pic.twitter.com/M1HXAzoWGu — le10sport (@le10sport) June 20, 2024

Kvaratskhelia au PSG, c'est relancé ?

C'est en tout cas ce que pense Manuele Baiocchini, journaliste de Sky Sport , qui relance l'hypothèse d'un transfert Khvicha Kvaratskhelia au PSG. « Une semaine après les déclarations de l'agent et du père de Kvara, qui a déclaré vouloir partir, d'après ce que nous savons, d'un côté, il y a Naples qui considérez-le intransférable, d'autre part l'agent a une sorte d'accord avec le PSG », assure-t-il au micro de Sky , avant de d'ajouter que le PSG est confiant.

«Le PSG est convaincu qu'il prendra Kvaratskhelia»