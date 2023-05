Le PSG en rêve, il refuse un contrat en or

Thomas Bourseau

Jude Bellingham devrait être l’un des dossiers chauds de ce mercato estival. Le PSG a publiquement fait part de son intérêt en décembre dernier. Néanmoins, le Real Madrid prendrait la main alors que Manchester City aurait déjà échoué malgré une proposition alléchante.

Comme Phil Foden, Bukayo Saka ou encore Reiss Nelson, il fait partie de la nouvelle génération anglaise capable d’hisser la sélection des Three Lions à un potentiel sacre en compétition continentale ou internationale. Ayant pris part à sa première Coupe du monde au Qatar à l’automne dernier à l’âge de 19 ans, Jude Bellingham pourrait quitter le Borussia Dortmund pour… rejoindre le PSG cet été ?

Le PSG déclare sa flamme à Jude Bellingham, la concurrence fait rage

Son contrat au Borussia Dortmund court jusqu’en juin 2025, mais le président Nasser Al-Khelaïfi lui a ouvert les portes du PSG en grand lors d’une interview pour Sky Sports en décembre dernier. « L'Angleterre a de la chance de l'avoir, pour être honnête. Il est l'un des meilleurs joueurs du tournoi. Il est incroyable, c'est sa première Coupe du monde. Il est calme et détendu, confiant - incroyable. Tout le monde le veut, je ne vais pas le cacher. Il est dans son club, et nous avons du respect, donc si nous voulons lui parler, nous le ferons d'abord au club ». Outre le PSG, le Real Madrid en pincerait pour Jude Bellingham et maintiendrait le contact d’après diverses informations. Qu’en est-il de Manchester City ?

City propose un pont d’or à Bellingham, il refuse