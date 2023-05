Le PSG en pleine révolution, une catastrophe en prévision ?

Thomas Bourseau

Depuis l’été dernier, il est question d’un renouveau au PSG concernant sa politique sportive et de recrutement. Et alors que la presse a annoncé que le plan était en marche à Paris, le Real Madrid compterait tout faire capoter.

Il se pourrait bien que le mercato du PSG soit bien différent que les précédents. Malgré les rumeurs liant le club de la capitale à de grands noms sur le marché des transferts dont Harry Kane notamment, il semblerait selon The Evening Standard que Kane ne débarque pas au Paris Saint-Germain en raison de la diminution drastique des coûts programmée au PSG.

Mbappé - Haaland : Une folie est réclamée, ça s’agite sur le mercato https://t.co/tGwdq55htc pic.twitter.com/mSWXcDJZ79 — le10sport (@le10sport) May 17, 2023

La révolution prend forme au PSG

De plus, il est spécifié par The Standard que le Paris Saint-Germain entendrait bien mener à bien le renouveau annoncé par le président Nasser Al-Khelaïfi en juin 2022 : mettre la main sur les talents français pour les faire jouer au PSG.

Bâtir autour de Mbappé ? Le plan du PSG est compromis