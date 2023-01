Le PSG annonce son prochain transfert

Arthur Montagne

Le mercato d'hiver fermera ses portes mardi, et le temps presse pour le PSG qui n'a pas encore compenser le départ de Pablo Sarabia, qui a signé à Wolverhampton. Présent en conférence de presse, Christophe Galtier a d'ailleurs confirmé son intention de voir débarquer un renfort offensif d'ici la fin du mercato. C'est la grande priorité de l'hiver.

Le temps presse pour le PSG. Et pour cause, le mercato fermera ses portes mardi soir et le PSG espère toujours boucler la venue d'un renfort offensif pour compenser le départ de Pablo Sarabia. Présent en conférence de presse, Christophe Galtier a d'ailleurs été interrogé sur la piste menant à Rayan Cherki, qui serait la priorité du club de la capitale.

🚨Mercato : Skriniar plus tôt que prévu au PSG ? pic.twitter.com/qgERX68H2W — le10sport (@le10sport) January 26, 2023

Galtier annonce la couleur

« Sans langue de bois, on est dans la période du mercato et il se dit beaucoup de choses. Il y a des informations, de la désinformation. Les questions sur le mercato sont entre les mains du président et de la direction sportive. Je suis très concentré sur le match et la série de matchs qui arrivent. S’il y avait un départ, on voulait le compenser. Il y a eu ce départ avec Sarabia et on cherche un joueur à ce poste. On verra si ce sera untel ou untel, ou personne. Mais le mercato, c’est la direction qui travaille dessus », assure l'entraîneur du PSG devant les médias.

«Nous avons un besoin sur un plan offensif»