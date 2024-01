Le PSG a trouvé le successeur de Mbappé, ce sera 175M€

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que l’avenir de Kylian Mbappé est toujours aussi incertain, le PSG semble être en train d’anticiper un éventuel départ de son attaquant vedette. En effet, plusieurs informations font état d’un intérêt du club de la capitale pour Rafael Leao qui dispose d’une clause libératoire estimée à 175M€.

L’avenir de Kylian Mbappé est clairement l’un des dossiers chauds du moment. Et pour cause, le contrat du capitaine des Bleus s’achève en juin prochain. Autrement dit, le PSG pourrait voir partir son attaquant vedette. Une situation qui oblige de le club parisien à élaboré une stratégie en cas de départ de Kylian Mbappé. Et Luis Campos semble avoir une idée très claire de la façon dont il faut remplacer le crack de Bondy.



Rafael Leao, la prochaine folie du PSG ?

En effet, selon les informations de Telefoot , le PSG s’intéresse sérieusement à Rafael Leao. Le joueur serait d’ailleurs intéressé à l’idée de rejoindre le club de la capitale. Mais ce transfert a un coût, puisque l’international portugais dispose d’une clause libératoire estimée à 175M€ que l’AC Milan n’est visiblement pas décidé à négocier.

Jorge Mendes encore à la manœuvre ?

L’intérêt du PSG pour Rafael Leao n’est toutefois pas nouveau. En avril dernier, le10sport.com vous révélait déjà en exclusivité que Luis Campos suivait de près ce dossier. Il faut dire que l’international portugais est représenté par un certain Jorge Mendes, désormais tres implanté à Paris grâce à sa proximité avec le conseiller sportif du PSG.