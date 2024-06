Le PSG a provoqué un clash sur le mercato

Arnaud De Kanel

A la recherche d'un ailier, notamment pour pallier au départ de Kylian Mbappé, le PSG a fait de Khvicha Kvaratskhelia sa priorité. Et comme souvent, le Napoli s'oppose au départ de son joueur ce qui a provoqué la colère de l'agent du Géorgien, bien déterminé à aller au bras de fer pour obtenir gain de cause.

Le PSG a une priorité sur le mercato et elle se nomme Khvicha Kvaratskhelia ! L'attaquant du Napoli se montre à l'Euro avec la Géorgie, qualifiée pour les huitièmes de finale face à l'Espagne. Elu meilleur joueur de Serie A en 2023, Kvaratskhelia se sent prêt à faire le grand saut dans sa carrière. Il veut passer un cap et quitter le Napoli. Sa volonté est claire : rejoindre le PSG. Mais face au refus du club italien, son agent a décidé d'aller au clash.



L'agent de Kvaratskhelia déclare la guerre au Napoli

Mamuka Jugeli n'a pas sa langue dans sa poche et il a donc décidé d'employer les gros moyens pour faire céder le très caractériel Aurelio De Laurentiis. « Nous voulons quitter Naples, mais maintenant, nous attendons tous l’Euro 2024. Avec Conte, Naples a de grands projets. Je suis sûr qu’ils se qualifieront à nouveau pour la Ligue des champions la saison prochaine et se battront pour le Scudetto. Mais cela ne veut pas dire que Kvaratskhelia veut rester là-bas, je ne le pense pas », déclarait l'agent de Khvicha Kvaratskhelia. De son côté, le président napolitain reste sur sa ligne directrice et n'entend pas céder, à moins que le PSG lève la clause.

La réplique du Napoli