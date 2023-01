Le PSG a perdu «une petite pépite»

Thibault Morlain

Cela fait maintenant de longues années que le PSG est frappé par un mal terrible : l’exode de ses pépites. Face à la complexité d’avoir du temps de jeu au milieu des stars parisiennes, ces jeunes talents préfèrent aller exploser loin de la capitale. Thierno Baldé a lui rejoint Troyes lors du dernier mercato estival. Et du côté de l’ESTAC, on se réjouit d’avoir pu accueillir un tel talent.

Aujourd’hui, le PSG dispose d'un des meilleurs centres de formation de France, même d’Europe. Toutefois, ces talents parisiens explosent davantage loin du Parc des Princes. En effet, le club de la capitale est victime de l’exode de ces pépites, qui font le choix d’aller chercher du temps de jeu ailleurs qu’au PSG, où il est très difficile de se faire une place entre les stars de l’équipe. A 20 ans, Thierno Baldé, arrière droit, avait ainsi été prêté au Havre la saison dernière, avant d’être définitivement transféré à Troyes lors du dernier mercato estival.

Incroyable, il annonce son transfert au PSG à la surprise générale https://t.co/x0ugo7KN06 pic.twitter.com/avCwue7rJJ — le10sport (@le10sport) January 29, 2023

« Waouh quel joueur »

Thierno Baldé a donc pris la direction de Troyes. Titulaire en Ligue 1, l’ex-joueur du PSG montre de très belles qualités et réalise de bonnes performances. De quoi convaincre ses coéquipiers dans l’Aube, à commencer par Adil Rami. Ce dimanche, pour Téléfoot , le défenseur central de l’ESTAC s’est montré sous le charme de Baldé, avouant : « Pour moi, c’est une petite pépite. Il arrive en Ligue 1, il fait ses matchs, il est tout le temps présent pendant les 90 minutes. Il est là, sérieux, discipliné. Il est très réservé, mais par contre, sur le terrain, il fait le taf. Je me suis dit : « Waouh, quel joueur » ».

« Au PSG, on ne regarde pas trop les jeunes »