Mercato - PSG : Il a vendu la mèche, son transfert est bouclé

Guillaume de Saint Sauveur

Ardemment courtisé par le PSG depuis l’été dernier, Milan Skriniar aurait d’ores et déjà bouclé son arrivée au sein du club de la capitale. Le défenseur central slovaque, qui arrive en fin de contrat avec l’Inter Milan où il a refusé de prolonger, aurait même déjà annoncé son départ pour le PSG à ses coéquipiers.

Lors du dernier mercato estival, le PSG avait mis le paquet pour tenter de boucler le transfert de Milan Skriniar en multipliant les offres, mais l’Inter Milan avait repoussé en bouclé ces propositions de Luis Campos. Le club nerazzurro espérait pouvoir prolonger son défenseur slovaque, mais ce dernier en a décidé autrement, et il s’apprête à rallier le PSG.

Il a dit oui au PSG, voilà le gros problème https://t.co/EEpfYzBN8P pic.twitter.com/bqevstdwsP — le10sport (@le10sport) January 29, 2023

Skriniar-PSG, accord trouvé

L’ensemble de la presse, française comme italienne, est unanime depuis quelques heures : Milan Skriniar et le PSG ont trouvé un accord contractuel, et le joueur de l’Inter Milan sera donc un joueur du PSG au plus tard l’été prochain. Le club francilien tente même de négocier un transfert dès ce mois de janvier, mais ses moyens financiers limitent sa marge de manœuvre dans ce deal.

Skriniar a déjà annoncé la nouvelle

La Gazzetta dello Sport a annoncé dimanche que Milan Skriniar avait confié à ses coéquipiers de l’Inter cette semaine qu'il avait déjà signé en faveur du PSG, et son départ en fait donc plus l’ombre d’un doute. Reste à savoir s’il débarquera libre à l’été 2023, ou sous la forme d’un transfert dans les prochains jours…