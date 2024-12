Le plan anti-PSG est lancé à l'OM, la grande annonce !

Thomas Bourseau

Le PSG a presque mis en place une domination sans partage en Ligue 1 en ne laissant que trois championnats à l'adversité depuis le début de l'ère QSI (Montpellier 2012, Monaco 2017 et Lille 2021). L'OM sera cependant au rendez-vous à l'avenir selon Neal Maupay qui a partagé les ambitions du club phocéen en interview pour Bleacher Report.

Neal Maupay a été l'une des douze recrues bouclées par l'Olympique de Marseille pendant le mercato estival. Un effectif flambant neuf mis sur pied par le tandem Pablo Longoria - Medhi Benatia pour permettre au nouveau coach Roberto De Zerbi de mener à bien le projet sportif marseillais. En interview pour Bleacher Report, l'attaquant de 28 ans a clairement évoqué les ambitions débordantes de l'OM en Ligue 1.

«Nous sommes convaincus que nous pouvons réaliser de grandes choses ici»

Avec un titre à chiper au PSG à terme alors que l'OM court derrière le trophée de champion de Ligue 1 depuis la saison 2009/2010. « Mes objectifs pour cette saison avec Marseille ? Nous sommes dans une nouvelle équipe avec un nouveau manager. Mais nous sommes convaincus que nous pouvons réaliser de grandes choses ici. La saison sera longue et difficile, mais nous voulons évidemment terminer le plus haut possible, avec la Ligue des champions en ligne de mire, et bâtir de là ».

«Si nous pouvons gagner le titre, nous le ferons»

« Qu'est-ce qui nous rend confiants dans notre capacité à remporter le championnat cette saison ? Je pense que c'est l'état d'esprit que nous devons avoir et avec lequel nous devons jouer. Mais ce n'est pas l'objectif principal de cette saison, vous savez. Nous avons un nouveau projet avec beaucoup de nouveaux joueurs et un nouveau manager. Cela va donc prendre du temps. Si nous pouvons gagner le titre, nous le ferons. C'est pour cela que nous nous entraînons tous les jours. Mais si nous échouons cette saison, ce sera pour la prochaine ». a conclu Neal Maupay sur le compte Instagram de Bleacher Report. Le PSG est donc indirectement prévenu, il faudra compter sur l'OM dans les futures courses au titre.