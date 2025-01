Le «nouveau Ribéry» arrive au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après quasiment six mois d'attente, Khvicha Kvaratskhelia a finalement signé au PSG. Il est arrivé en provenance de Naples pour environ 70M€. Une très joli coup pour les Parisiens qui renforcent leur effectif avec l'un des meilleurs joueurs de Serie A. D'ailleurs, Willy Sagnol, le sélectionneur de la Géorgie, n'hésitait en 2022 à comparer Khvicha Kvaratskhelia à un certain Franck Ribéry.

«Prenez Ribéry au même âge (...) Vous avez la copie conforme»

« Prenez Ribéry au même âge et ce qu’il est parvenu à bonifier au fil du temps. Vous avez la copie conforme », confiait ainsi l'ancien joueur de l'équipe de France. La comparaison entre Franck Ribéry et Khvicha Kvaratskhelia tient surtout à l'insouciance des deux joueurs dans le jeu et à leurs qualités techniques.

«C’était unique»

C'est d'ailleurs sur ce point qu'insiste Fabien Bossuet, le préparateur physique de la Géorgie, passé par l'OM lorsque Rudi Garcia y était l'entraîneur. « C’est un talentueux. Il est dans le haut du panier. J’ai connu, avec Rudi à l’OM, des joueurs comme Florian Thauvin ou Dimitri Payet avec la même aisance technique, et comme eux, Kvara est un instinctif. Il faut juste kiffer, le regarder. Avec son côté dribbleur, il a décuplé encore davantage sa sensibilité au niveau de la compréhension du jeu. Quand on aime le football, c’est uniquement du bonheur de le voir évoluer. Je me souviens du jour où je l’ai vu jouer pour la première fois, ce sentiment de découverte… C’était unique », assure-t-il dans des propos accordés au Parisien. De bon augure pour le PSG qui tient donc un joueur qui fait l'unanimité.