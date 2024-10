Le mercato du PSG le fait paniquer !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis l'arrivée de Luis Campos au poste de conseiller sportif, le PSG a décidé d'axer son recrutement sur des profils plus jeunes et prometteurs. Résultat, l'effectif parisien est l'un des plus jeunes en Europe. Si cela peut présenter des avantages, c'est également un risque au moment d'affronter Arsenal comme le souligne Bixente Lizarazu.

Cet été, le PSG a décidé de poursuivre sur son nouveau projet en recrutant des joueurs prometteurs à l'image de Joao Neves, Willian Pacho et Désiré Doué. Un projet basé sur l'avenir qui a pour conséquence un rajeunissement important de l'effectif. Et au moment d'affronter Arsenal, cela peut poser problème selon Bixente Lizarazu.

Lizarazu s'inquiète du manque d'expérience du PSG

« Il fallait une réaction après Gérone et Reims. Il fallait que ce PSG-là retrouve un petit peu l’esprit qui l’avait animé en début de saison. Ça a été le cas. On a retrouvé du très bon Barcola. Kang-in Lee a été excellent, Neves aussi », confie le champion du monde 1998 sur le plateau de Téléfoot, avant de pointer du doigt la jeunesse de l’effectif parisien.

«À un moment donné, peut-être que cette expérience va manquer»

« C’est très satisfaisant mais maintenant, tu joues contre Arsenal, une des meilleures équipes européennes, avec une autre intensité, une autre qualité en face. C’est une équipe qui est très jeune, 23 ans de moyenne d’âge. À un moment donné, peut-être que cette expérience va manquer. On attend de voir si elle va manquer ou pas contre Arsenal », ajoute Bixente Lizarazu.