Le FC Nantes ne veut plus l'éjecter, il exulte

Jean de Teyssière

Ayant remplacé au pied levé Antoine Kombouaré en mai 2023, Pierre Aristouy a réussi à maintenir le FC Nantes en Ligue 1. En début de saison, le FC Nantes avait débuté par deux défaites, face à Toulouse (2-1) et Lille (2-0), mettant l'entraîneur nantais sur la sellette. Mais après deux matchs nuls face à Monaco (3-3) et l'OM (1-1), son avenir ne serait plus remis en question, pour son plus grand bonheur.

Le FC Nantes respire et continue sa progression avec Pierre Aristouy. L'entraîneur français, qui a sauvé le club de la relégation lors de la dernière journée de Ligue 1 la saison dernière, se déplacera à Clermont ce dimanche avec un esprit plus léger ; et ce, après deux matchs nuls face aux cadors de la Ligue 1, Monaco et l'OM.

«Les joueurs m’amènent beaucoup de sérénité»

En conférence de presse ce vendredi, l'entraîneur du FC Nantes, Pierre Aristouy évoque le début de saison de son équipe : « Les joueurs m’amènent beaucoup de sérénité parce qu’ils travaillent bien. Je prends beaucoup de plaisir à m’occuper de ces garçons. J’ai la sensation que les mecs, à 99,9 %, sont impliqués dans le projet, dans le club et ont cette envie de bien faire. »

«Pouvoir travailler sans pression immédiate c’est plus apaisant»