Un attaquant a menti, la réponse de l’OM !

Hugo Chirossel

Alors qu’Alexis Sanchez n’a finalement pas prolongé son contrat, l'OM était à la recherche d’un voire plusieurs attaquants lors du mercato estival. Si Pierre-Emerick Aubameyang et Iliman Ndiaye sont arrivés, les dirigeants marseillais auraient également exploré la piste menant à Mariano Diaz, d’après ce dernier. Une information démentie par l’Olympique de Marseille.

Si beaucoup de choses ont changé cet été à l’OM, c’est probablement le secteur offensif qui a connu le plus de changements. Sous les ordres de Marcelino, les Olympiens évoluent désormais avec deux attaquants et ont en plus perdu Alexis Sanchez. Libre de tout contrat, l’international chilien n’a finalement pas prolongé avec l'OM et est retourné à l'Inter Milan, qu’il avait quitté un an plus tôt. Ce qui a entraîné les arrivées de Pierre-Emerick Aubameyang et Iliman Ndiaye.

L'OM prépare une nouvelle révolution https://t.co/pkPbVqWHX9 pic.twitter.com/VC3MqRdb5P — le10sport (@le10sport) September 16, 2023

« Marseille était là aussi. Mais Séville est un club que j’ai toujours aimé »

À la recherche de plusieurs attaquants cet été, l’OM a multiplié les pistes et l’une d’elles aurait mené à Mariano Diaz : « Marseille était là aussi. Mais Séville est un club que j’ai toujours aimé, j’ai toujours voulu jouer ici. Pour moi, l’important n’était pas l’argent, mais d’autres choses et je pense que Séville est un grand club. Nous avons opté pour tout ça. Il y a un très bon staff, j’étais très excité de venir ici et c’est comme ça que ça s’est passé », a-t-il déclaré, dans un entretien accordé à Diario de Sevilla .

L’OM dément s’être intéressé à Mariano Diaz