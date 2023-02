Lâché par Deschamps, le PSG va voler à son secours

Thibault Morlain

Pour Benjamin Pavard, les moments sont durs actuellement. Après une Coupe du monde difficile, lui qui a été mis de côté par Didier Deschamps, le joueur du Bayern Munich se retrouve également poussé sur la touche en Bavière. Un départ à l’été 2023 ne fait désormais quasiment plus aucun doute. Pour aller où ? Pavard pourrait bien avoir le choix et le PSG pourrait notamment être une option.

Titulaire en ouverture de la Coupe du monde, Benjamin Pavard n’est ensuite plus apparu avec l’équipe de France. Alors qu’il était l’un des chouchous de Didier Deschamps, le champion du monde 2018 se retrouve aujourd’hui indésirable en sélection. Un scénario qui se répète également au Bayern Munich. Cela fait plusieurs mois que les performances de Pavard sont critiquées en Bavière et voilà que Joao Cancelo a été recruté, le poussant alors un peu plus sur le banc. Plus que jamais, Benjamin Pavard se dirige vers un transfert lors du prochain mercato estival.

Pavard au PSG ?

Sous contrat jusqu’en 2024 avec le Bayern Munich, Benjamin Pavard devrait donc faire ses valises à l’été. Ce mercredi, calciomercato.com en a dit plus sur ses destinations. Alors qu’il pourrait être le remplaçant de Milan Skriniar à l’Inter Milan, le média transalpin avance que la destination la plus probable de Pavard resterait la Premier League. A moins que le PSG vienne tout chambouler. Selon CM , l’international français serait aussi une piste pour le club de la capitale.

« Le PSG est un très bon club »