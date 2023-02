«Le PSG s’est retrouvé coincé», les dessous d’un raté du PSG révélés

Thomas Bourseau

Luis Campos et l’ensemble de la direction du PSG semblent s’être démenés dans la dernière ligne droite du mercato pour boucler le transfert de Milan Skriniar, en vain. En effet, l’Inter a bloqué ce transfert après avoir connu un échec avec le Bayern Munich pour le coup Benjamin Pavard.

Depuis l’arrivée de Luis Campos en tant que conseiller football du PSG le 10 juin dernier, il est question d’une volonté du Portugais de renforcer le secteur défensif du Paris Saint-Germain et particulièrement au niveau de la charnière centrale. Le dossier Milan Skriniar est rapidement devenu prioritaire au PSG qui s’est battu tout l’été avec l’Inter pour parvenir à un accord pour un transfert, en vain. L’Inter avait à coeur de le conserver et de prolonger son contrat courant jusqu’en juin prochain, chose qui n’arrivera pas comme le10sport.com vous l’affirmait le 20 janvier dernier.

«Il a fait un choix, c’est son droit et nous avons le devoir de le respecter»

De quoi permettre au PSG de se mettre à espérer du recrutement de Milan Skriniar avant la fin du mercato hivernal. Un accord avait même été annoncé avec le joueur le week-end dernier, mais finalement, le Slovaque va rester à l’Inter jusqu’à la fin de la saison comme l’administrateur délégué du club nerazzurro Giuseppe Marotta le confiait à Mediaset mardi soir. « Il a fait un choix, c’est son droit et nous avons le devoir de le respecter. Nous sommes certains que du haut de son professionnalisme et de son sérieux, dont il a toujours fait preuve, il saura prouver durant les six prochains mois qu’il est à la hauteur de la situation, du rôle et du maillot qu’il porte ».

« Qu’est-ce qu’on peut reprocher au PSG là-dessus avec 10 à 15M à dépenser par rapport au Fair-play financier»