Pris en grippe par le PSG, il contre-attaque pour un raté colossal

Hakim Ziyech n’a pas pu s’engager comme escompté au PSG et ce, malgré un accord trouvé pour sa venue. La faute à des documents envoyés trop tard par Chelsea pour qu’ils puissent être enregistrés à la LFP. Cependant, les Blues dénonceraient une indécision du PSG sur les modalités du prêt.

Achraf Hakimi qui combine sur le couloir droit avec Hakim Ziyech ? Cela aura lieu avec la sélection marocaine, mais finalement pas avec le PSG. Pourtant, les dirigeants du Paris Saint-Germain ont poussé jusqu’aux dernières secondes du mercato hivernal pour boucler le prêt payant pour le restant de la saison de l’ailier marocain avec Chelsea. Cependant, les Blues ne semblent pas s’être montrés pleinement investis dans cette opération pour une raison précise : Enzo Fernandez.

Le PSG colérique après la gestion du dossier Ziyech par Chelsea

Après avoir bouclé les venues de Joao Felix et de Mykhailo Mudryk notamment, les hauts décideurs de Chelsea sont parvenus à réussir là où ils avaient échoué pendant une bonne partie du mercato avec le Benfica Lisbonne pour le transfert d’Enzo Fernandez. Et lors des dernières minutes du marché hivernal, les Blues sont parvenus à leurs fins avec le champion du monde argentin en déboursant les 120M€ demandés par le Benfica Lisbonne, ce qui fait de lui le transfert le plus cher de l’histoire de Chelsea. Pour ce faire, comme Le Parisien le révèle ce mercredi, les avocats du club londonien étaient focalisés sur ce transfert aux enjeux économiques terrifiants. Le contrat de Fernandez court donc jusqu’en juin 2031 pour étaler le paiement. Chelsea est parvenu à ses fins, mettant au second plan les discussions avec le PSG pour le prêt payant d’Hakim Ziyech.

Chelsea dénonce des tergiversations du PSG pour le prêt de Ziyech