Kylian Mbappé : C'est la guerre au Real Madrid, l'annonce en direct !

Arrivé libre en provenance du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé a enfin trouvé sa place au Real Madrid et exprime toute l’étendue de son talent après des débuts délicats. Une excellente nouvelle pour le club madrilène, mais un peu moins pour Vinicius Jr, qui pourrait bien être la principale victime du recrutement de la star française.

Que se passe-t-il à Madrid ? Alors que tous les projecteurs étaient tournés sur Vinicius Jr depuis des années, un homme est venu pour lui faire de l’ombre. Il s’agit évidemment de Kylian Mbappé, devenu en seulement quelques mois la seule véritable star de l’attaque du Real Madrid, avec des prestations de plus en plus impressionnantes.

« On se doutait que la cohabitation allait être compliquée »

Cette situation commence à beaucoup faire parler et pas seulement en Espagne, où Vinicius est de plus en plus critiqué... à l’inverse de Kylian Mbappé ! « On se doutait que la cohabitation allait être compliquée, ne serait-ce que sportive. On s’est demandé si le Real Madrid avait vraiment besoin de Mbappé alors qu’il avait déjà Vinicius Jr, qui les trois dernières années a été énorme » a expliqué Éric Di Meco ce vendredi, au micro de RMC Sport.

« Tu mets deux coqs dans le même poulailler »

« Il a été le rouage essentiel des succès du Real Madrid et c’est lui qui a pris la succession de Benzema » fait remarquer l’ancien international français, dans l’émission le Super Moscato Show. « Là tu mets deux coqs dans le même poulailler et tu espère que Ancelotti va arrondir les angles. Je pense que Mabppé, c’était surtout le rêve de Florentino Pérez ».