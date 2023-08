Kolo Muani, Guendouzi, Verratti… Toutes les infos mercato du 28 août

La rédaction

Alors que le marché des transferts fermera ses portes le 1er septembre, les clubs se penchent plus que jamais sur leur recrutement. Dans cette dernière ligne droite du mercato, Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

PSG : Ekitike décisif pour le transfert de Kolo Muani

L'EQUIPE consacre un large dossier dans ses colonnes du jour sur le feuilleton Randal Kolo Muani au PSG, et annonce que le club de la capitale prépare une nouvelle offre incluant Hugo Ekitike dans le deal avec l'Eintracht Francfort. L'ancien joueur de Reims n'est pas opposé à un départ en Allemagne même si l'accord est encore loin d'être trouvé, et quoiqu'il en soit, Ekitike aura un rôle décisif à jouer pour la venue de Kolo Muani. Pour rappel, Francfort réclame officiellement 100M€ pour l'international français, mais il pourrait s'agir d'une posture de négociation.



OM : C’est bouclé pour Guendouzi à la Lazio

Mattéo Guendouzi et l'OM, l'histoire est sur le point de se terminer. L'EQUIPE , Fabrizio Romano ainsi que l'ensemble de la presse italienne annoncent ce mardi matin la signature imminente du milieu de terrain français du côté de la Lazio Rome, dans le cadre d'un prêt avec option d'achat obligatoire à hauteur de 12M€ + 5M€ de bonus.



PSG : Neymar réclame Verratti à Al-Hilal

Après Neymar, une autre star du PSG pourrait rallier l'Arabie Saoudite dans les prochains jours ! La Gazzetta dello Sport annonce ce lundi que Marco Verratti fait l'objet d'un bras de fer entre Al-Ahli et Al-Hilal, le club de Neymar, et l'attaquant brésilien ferait d'ailleurs le forcing auprès de ses nouveaux dirigeants afin qu'ils bouclent l'arrivée du milieu de terrain du PSG. Le quotidien italien précise que l'Atlético de Madrid et d'autres clubs européens sont également sur les rangs pour Verratti.



PSG : Blanc maintient le suspense pour Barcola

Ardemment courtisé par le PSG, Bradley Barcola pourrait quitter l'OL dans les prochains jours en direction du Parc des Princes. D'ailleurs, en conférence de presse lundi soir après le match nul contre l'OGC Nice (0-0), Laurent Blanc est resté très évasif sur l'avenir de son crack : « Le mercato ? Tous les entraîneurs savent qu’il peut se passer n’importe quoi jusqu’à la fin du mercato, tu as peur qu’à tout moment une offre arrive. On est soumis à cela. On ne peut pas faire ce qu’on avait prévu de faire. Le club fait tout pour essayer de prendre des joueurs, j’espère qu’on va réussir. Est-ce que Bradley Barcola sera là contre Paris ? Vous verrez (rires) », indique l'entraîneur de l'OL.



Le PSG a refusé Mohammed Kudus

Fraîchement recruté par West Ham, le jeune crack ghanéen Mohammed Kudus, qui fait partie des grandes révélations de la dernière Coupe du Monde, aurait pu aller au PSG qui n'avait pas donné suite si l'on en croit les révélations de son agent sur Twitter : « C’est pas faute d’avoir proposé … visiblement avoir les mêmes initiales que l’agent maison (ndlr : Jorge Mendes) ça n’a pas suffi…» , indique le représentant de Kudus.



OM : Le Bris confirme pour le transfert de Meïté