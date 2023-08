Mercato : Mikautadze a bien tranché pour son avenir

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Courtisé par Lyon, Rennes, Sheffield, l'Ajax et la Lazio Rome, Georges Mikautadze devait prendre une décision ce lundi. Et malheureusement pour les clubs français, dont le FC Metz, la pépite géorgienne a bien tranché en faveur d'une écurie étrangère, qui ne le laissera pas en prêt en Moselle...

La décision de Georges Mikautadze était attendue ce lundi. Comme révélé par le10sport .com, la pépite du FC Metz devait choisir entre Rennes, Lyon, l'Ajax, la Lazio Rome ou encore Sheffield. Tous ces clubs ont transmis une offre de transfert et le joueur, encore buteur de week-end, devait trancher. Comme révélé en exclusivité par Mohamed Toubache-Ter sur Twitter , Georges Mikautadze a choisi l'Ajax.

L'Ajax, la préférence de Mikautadze

Nos différentes sources confirment que Georges Mikautadze a pris la décision de rejoindre les rangs de l'Ajax. Le projet néerlandais est celui qui a retenu son attention. Pour 20 millions d'euros, il va devenir le plus gros transfert du FC Metz. Des Messins qui rêvaient de pouvoir le conserver une saison de plus. C'est précisément ce que proposait le Stade Rennais, un transfert avec la possibilité de rester en prêt, un an. Mais l'offre et le projet de l'Ajax ont eu la préférence du joyau messin.