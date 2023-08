C'est confirmé, l'OM a éjecté cette star

Axel Cornic

Parti à l’Inter au terme de son contrat, Alexis Sanchez a récemment glissé un petit tacle à la direction de l’Olympique de Marseille via les réseaux sociaux. La réponse du président Pablo Longoria est arrivée ce lundi lors d’une conférence de presse et les dernières révélations semblent bien confirmer sa version des choses.

Les histoires d’amour finissent mal en général et Alexis Sanchez ainsi que l’OM confirment ce dicton. La star chilienne a en effet clairement expliqué via les réseaux sociaux qu’il aurait bien aimé poursuivre l’aventure à Marseille après le terme de sa première saison, mais cette envie ne semblait pas être partagée, ce qui l’a finalement poussé dans les bras de son ancien club de l’Inter.

« La direction technique avait fait d’autres choix »

« J’ai toujours voulu rester à Marseille » a écrit Alexis Sanchez sur son compte Instagram, dans un message accompagné d’une vidéo de ses highlights à l’OM. « C’est ce que j’ai toujours souhaite mais cela ne dépendait pas que de moi il faut toujours être deux pour se mettre d’accord. Cette fois la direction technique avait fait d’autres choix mais je les respecte ».

« On recherchait d'abord la complémentarité au sein de l'effectif »

Lors de la conférence de presse de ce lundi, organisée pour présenter la nouvelle recrue Joaquin Correa, le président de l’OM n’a évidemment pas pu échapper aux questions sur Alexis Sanchez. « Il a fallu prendre une décision ensemble, on a analysé l'équipe, ce dont on avait besoin dans le secteur offensif » a expliqué Pablo Longoria. « On a abandonné la piste Sanchez dans les dernières semaines, je ne pourrais pas donner une date exacte car on a tellement eu de discussions qu'on oublie. C'est un super joueur qu'on aimerait avoir avec nous, c'est sûr. Mais on recherchait d'abord la complémentarité au sein de l'effectif ».

C’est bien l’OM qui a dit stop