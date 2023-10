«Je ne veux pas partir»... La star de l'OM dit tout sur son transfert

Thibault Morlain

Bien qu'il ne soit resté qu'une saison à l'OM, Didier Drogba a laissé une trace immense sur la Canebière. Arrivé en 2003 de Guingamp, l'Ivoirien a donc fait ses valises à l'été 2004 pour rejoindre alors Chelsea. Un transfert sur lequel est revenu Drogba et visiblement, ce dernier n'avait pas vraiment envie de quitter l'OM à l'époque.

Jusqu'à 2016 et le départ de Michy Batshuayi à Chelsea, Didier Drogba était la plus grosse vente de l'histoire de l'OM. Après seulement un an à Marseille, l'Ivoirien avait été vendu pour 37,5M€ aux Blues à l'été 2004. Le club phocéen avait alors touché le pactole avec le transfert de Drogba en Angleterre. Une opération à laquelle ne s'attendait pas le principal intéressé, lui qui envisageait de continuer son aventure à l'OM plutôt que de rejoindre Chelsea à ce moment.

« Au départ je ne suis pas au courant qu'il y a un intérêt de Chelsea »

Invité de Zack Nani dans l'émission Zack en Roue Libre , Didier Drogba est revenu sur les coulisses de son transfert de l'OM vers Chelsea en 2004. L'attaquant ivoirien a alors raconté : « Au départ je ne suis pas au courant qu'il y a un intérêt de Chelsea. C'est après Cameroun-Côte d'Ivoire, un match éliminatoire pour la Coupe du Monde, que Pape Diouf m'appelle, me demande de le rejoindre dans sa chambre et me dit : "les Russes là, ils m'embêtent un peu. Ils ont fait une offre et le présent Dreyfus a accepté" ».

« J'appelle mon agent et je dis que je ne veux pas partir »