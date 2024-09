«Je lui casse les jambes», un drame évité de peu à l’ASSE ?

Arnaud De Kanel

En janvier 2017, Anthony Mounier s'était engagé avec l'ASSE. Or, face à la réaction plus que virulente des supporters stéphanois, le transfert du joueur formé à l'OL avait été annulé trois jours plus tard. Certains supporters avaient menacé de s'en prendre à l'intégrité physique du natif d'Aubenas.

Formé à l'OL, Anthony Mounier avait signé en faveur de l'ASSE en janvier 2017. Mais face à la fronde des supporters, le club avait été contraint d'annuler la signature de l'attaquant français. Les Green Angels avaient notamment déployé une banderole au centre d'entrainement des Verts pour contester la venue de Mounier : « Mounier, nos couleurs seront jamais les tiennes ». L'histoire aurait pu avoir des conséquences dramatiques.

«Moi, je m’en fou, je suis père de famille mais si je le croise je lui casses les jambes»

Dans un reportage diffusé dans le Canal Football Club dimanche, Anthony Mounier est revenu sur les coulisses de son transfert annulé, faisant de lourdes révélations sur les menaces qu'il avait reçu.

«Quand ça prend des proportions comme ça, ça fait un peu peur»

« Il y a un des supporters qui dit notamment ‘Moi, je m’en fou, je suis père de famille mais si je le croise je lui casses les jambes. Si je dois finir en prison, au moins je serai le héros des ultras de Saint-Étienne’. Quand ça prend des proportions comme ça, ça fait un peu peur. Le seul regret que j’ai, ce n’est pas dû à ma volonté d’y être allé ou pas, mais c’est le fait que ça n’a pas pu se faire. Je pense que ça a été un frein dans l’évolution de ma carrière », a déploré Anthony Mounier.