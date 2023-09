Il snobe le RC Lens au mercato et jubile

Thibault Morlain

Suite au départ de Loïs Openda, le RC Lens s’était mis à la recherche d’un nouveau numéro 9. Finalement, c’est Elye Wahi qui a été recruté moyennant 35M€. D’autres profils avaient auparavant été étudiés par les Sang et Or. On avait notamment annoncé que Chuba Akpom était proche d’arriver à Lens en provenance de Middlesbrough. Il s’est finalement engagé avec l’Ajax Amsterdam et il ne regrette clairement pas.

Cet été, le RC Lens a perdu des joueurs importants avec les départs de Seko Fofana et Loïs Openda. Le Belge a été vendu au RB Leipzig. Une grosse perte qu’il a fallu pallier. A la recherche d’un buteur durant ce marché des transferts, Lens a finalement trouvé son bonheur à Montpellier avec Elye Wahi. La piste Chuba Akpom avait également été étudiée par le RC Lens, mais l’Anglais a fini par signer à l’Ajax Amsterdam.

Le RC Lens fixe un ultimatum pour son prochain transfert https://t.co/u7fMn8jQIp pic.twitter.com/fIdqJDpbTE — le10sport (@le10sport) September 12, 2023

« C'est un club fantastique avec des gens sympas »

Désormais aux Pays-Bas, Chuba Akpom savoure. Dans des propos accordés aux médias de l’Ajax Amsterdam, il a expliqué : « C'est un club fantastique avec des gens sympas, tout le monde est très sympathique. Je me sens très bien accueilli. Principalement grâce à Sven Mislintat. Il m'a fait visiter ici et a également accueilli ma famille à bras ouverts. C'est un gars génial, un homme très gentil et spécial. Je me sens déjà chez moi ici et chaque jour que je suis ici, ce sentiment ne fait que se renforcer ».

« Mes débuts se sont bien passés »