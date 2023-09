OM : Un nouvel entraîneur débarque, il passe aux aveux

Hugo Chirossel

La méthode Marcelino peine encore à porter ses fruits à l’OM. Si les résultats obtenus en championnats sont plutôt satisfaisants, le jeu proposé par les Olympiens laisse encore à désirer. Des difficultés assumées par Samuel Gigot. Le défenseur marseillais estime que lui et ses coéquipiers ont encore du mal à presser comme le souhaite le technicien espagnol.

Sous les ordres d’Igor Tudor, l’OM nous avait habitué à un football total et un pressing tout terrain. Depuis l’arrivée de Marcelino, le moins que l’on puisse dire est que le jeu proposé par les Olympiens est bien moins flamboyant. Bien souvent depuis le début de la saison, l’OM a laissé le ballon à ses adversaires et a montré des difficultés à se projeter vers l’avant.

« Quand on porte le logo de Marseille, on ne peut pas se permettre de rester que derrière »

Si l’OM a les joueurs pour évoluer en contre, Samuel Gigot estime que ce n’est pas dans l’ADN du club : « C’est sûr qu’avec les joueurs que l’on a devant, on a beaucoup de vitesse. On a une équipe qui peut aussi jouer les contres. Mais je pense que quand on porte le logo de Marseille, on ne peut pas se permettre de rester que derrière », a-t-il déclaré, dans un entretien accordé à BFM Marseille . Pour Samuel Gigot, le problème de l’OM depuis le début de la saison concerne le pressing.

« On a eu beaucoup de mal sur le pressing »