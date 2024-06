Il quitte le PSG, une signature historique est annoncée

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est officiel depuis quelques jours désormais, Kylian Mbappé évoluera au Real Madrid la saison prochaine. Une signature attendue depuis de longs mois et qui s'annonce historique selon l'ancien milieu de terrain du PSG Peter Luccin qui prédit une réussite totale pour l'international français au sein du club merengue.

Le faux suspens a pris fin au début du mois de juin. Le Real Madrid a enfin officialisé la signature de Kylian Mbappé dont le contrat au PSG avait pris fin. Par conséquent, les débuts de l'attaquant français sont désormais très attendus et Peter Luccin estime que cela risque d'être historique.

«Il peut entrer dans l'histoire, c'est clair»

« Il peut entrer dans l'histoire, c'est clair. Madrid écrit déjà une nouvelle page chaque année et ne s'arrête pas. Ensemble, ils peuvent continuer à grandir à tous les niveaux. Mbappé va atteindre un niveau supérieur en tant que joueur et devenir plus mature. Bien qu'il ait déjà 25 ans, il a encore quelques petites lacunes dans son jeu. Entouré de tant de stars, il va beaucoup progresser pour savoir quand courir et quand ne pas courir, quand enchaîner, quand dribbler... Il va beaucoup grandir dans sa prise de décision. Au PSG, il était déjà bon, mais il sera désormais entouré de joueurs d'une autre dimension », assure-t-il dans les colonnes de AS .

«À Madrid, le leader, c'est l'équipe»