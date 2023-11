Il quitte le PSG, la presse italienne crie au scandale

Axel Cornic

Arrivé sous les indications de Luis Campos lors de l’été 2022, Renato Sanches ne s’est jamais imposé au Paris Saint-Germain, la faute à des blessure à répétition qui le persécutent depuis plusieurs années déjà. Et son prêt à l’AS Roma ne lui a pas permis de se relancer pour le moment, puisqu’il n’a joué que trois petits matchs avant de se blesser à la cuisse.

Tous les coups de Luis Campos n’ont pas fait mouche. C’est le cas avec Renato Sanches, que le Conseiller sportif du PSG voulait ardemment lors de son arrivée, mais qui a rapidement montré ses limites avec des nombreuses blessures la saison dernière.

Renato Sanches n’y arrive toujours pas

Ainsi, Luis Campos a décidé cet été de le prêter à l’AS Roma, où le milieu portugais a d’ailleurs retrouvé un Leandro Paredes transféré pour 2,5M€. Ce prêt comporte une option d’achat qui s’activera automatiquement après un certain nombre de matchs et sera donc de 11M€ si Renato Sanches joue 55% des rencontres romaines, ou de 14M€ s’il atteint les 75%.

A la Roma, c’est 523 968€ par heure de jeu