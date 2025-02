Gros transfert au PSG : Un indice refait surface !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Né à Paris, Ibrahima Konaté se retrouve lié au PSG. D’après les dernières révélations d’ESPN, le défenseur central de Liverpool est ciblé par le club francilien pour cet été, et serait tenté par une arrivée chez les Rouge et Bleu. En novembre 2023, l’international Français affirmait qu’il s’était déjà imaginé sous la tunique parisienne.

Le PSG se prépare déjà pour l’été prochain. Après un mercato hivernal endiablé, le club de la capitale ne semble pas rassasié, et a déjà identifié ses deux cibles prioritaires. Sur X, le journaliste Romain Collet Gaudin a révélé ce vendredi soir que Maghnes Akliouche (AS Monaco) et Ibrahima Konaté (Liverpool) étaient les deux grandes priorités parisiennes pour le mercato estival.

« Te dire non, ça serait te mentir »

Selon ESPN, le PSG espère pouvoir faire du défenseur central de 25 ans un partenaire de choix pour Marquinhos, mais voit aussi Ibrahima Konaté comme le successeur du Brésilien. Si ce dernier répondra à ces rumeurs ce dimanche en direct de Téléfoot, en novembre 2023, Konaté l’avait déjà fait. « Pour le peuple, les fans parisiens, ça leur fait plaisir, de prendre des joueurs qui jouent ensemble en sélection », déclarait-il au Canal Football Club. « Dis moi la vérité, tu t’es déjà imaginé avec le maillot du PSG ? », lui répondait le journaliste. « Te dire non, ça serait te mentir », rétorquait Konaté, tout sourire.

« Tous mes grands frères sont fans du PSG »

« Après, c’est dans nos gènes un petit peu. Tous mes grands frères sont fans du PSG depuis ma plus tendre enfance. […] C’est dans nos gènes, ce sont les gènes parisiens donc c’est logique », déclarait en parallèle Ibrahima Konaté à RMC. Le feuilletoon risque de repartir de plus belle l’été prochain donc...