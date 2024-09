Greenwood - Polémique : La très grosse annonce de l’OM

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, l’OM a bouclé le transfert de Mason Greenwood. Sur le plan sportif, il s’agit d’un très gros coup, mais sur le plan extra-sportif, cela ne manque pas de faire parler compte tenu du passé de l’ailier anglais, accusé d’avoir frappé sa femme. Mais Pablo Longoria ne semble pas avoir de regrets à ce sujet.

Recruté pour 25M€ cet été, Mason Greenwood réalise un début de saison canon avec l'OM. Mais ce n'est pas suffisant pour totalement dissipé les doutes autour de ce transfert. Et pour cause, l'ailier anglais est banni de la sélection anglaise et a été poussé au départ par Manchester United après les très graves accusations de violences sur sa femme. Une polémique de le club phocéen s'efforce d'essayer de dissiper, comme le fait une nouvelle fois Pablo Longoria dans la presse espagnole.

Longoria s'enflamme pour Greenwood

« Pour nous, c’est un joueur qui fait la différence au niveau technique. Son comportement est excellent depuis son arrivée à Marseille. Il s’est très bien adapté et le résultat et l’impact qu’il a eu pour nous au cours des trois premières journées de championnat a été énorme. Tout ce qu’ils m’ont dit sur lui à Getafe est la réalité que je vois au quotidien (…) Nous avions toutes les informations dont nous avions besoin et je pense que nous avons pu prendre la bonne décision », révèle le président de l’OM pour Relevo.

«Nous avons beaucoup cru en son talent et nous sommes très heureux de ce qu’il est»

« Son arrivée a été très rapide lorsque nous en avons parlé avec l’entraîneur. Il le connaissait déjà et tout s’est passé très vite, même s’il y a évidemment eu des débats. Nous avons beaucoup cru en son talent et nous sommes très heureux de ce qu’il est. Ce qu’il fait déjà avec nous, son comportement est fantastique et nous sommes très fiers de l’avoir parmi nous à Marseille », ajoute Pablo Longoria.