Grande annonce pour le PSG, Mbappé va adorer

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé devrait témoigner de la venue d’un avant-centre cet été au PSG. Harry Kane serait la priorité offensive parisienne. D’ailleurs, Kane aurait recalé le Bayern Munich…

La saison est officiellement terminée pour le PSG qui vient de rafler son 11ème titre de champion de France. Place désormais au mercato avec plusieurs gros chantiers pour le Paris Saint-Germain dont le recrutement d’un buteur afin d’épauler au mieux Kylian Mbappé qui a annoncé qu’il restera la saison prochaine au sein du club de la capitale.

Harry Kane, priorité offensive du PSG ?

Le Parisien révélait récemment qu’Harry Kane serait la priorité du PSG dans ce secteur de jeu. Mauricio Pochettino qui a eu sous ses ordres à la fois Kane à Tottenham et Kylian Mbappé au PSG, affirmait fin 2022 à The Athletic que l’Anglais serait le complément parfait au champion du monde tricolore.

Harry Kane dit non au Bayern, le PSG a ses chances