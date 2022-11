Foot - Mercato

Gerson, Marquinhos, Mbappé… Toutes les infos mercato du 3 novembre

Publié le 3 novembre 2022 à 12h02

Alors que le mercato estival a fermé ses portes, l'heure est au bilan, et certains clubs s'activent même déjà pour le mois de janvier. Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

L'OM pousse Gerson au départ

Gerson et l'OM, c'est bientôt la fin ? Après avoir été indispensable sous les ordres de Jorge Sampaoli la saison passée, le milieu de terrain brésilien vit une expérience beaucoup plus compliquée cette année avec Igor Tudor, et le courant ne semble pas passer du tout entre les deux hommes. Le père de Gerson a récemment menacé de claquer la porte de l'OM, et ce scénario se précise de jour en jour... RMC Sport annonce désormais que le club phocéen chercherait activement une porte de sortie pour Gerson, et un prêt pourrait même être envisagé afin de faciliter son départ en janvier.



PSG : Marquinhos évoque sa prolongation

Interrogé en zone mixte mercredi soir après la victoire du PSG contre la Juventus Turin en Ligue des Champions (2-1), Marquinhos a évoque son avenir au PSG alors qu'une prolongation de son contrat, qui court jusqu'en 2024, est plus que jamais dans les tuyaux : « J'ai toujours eu la tête au PSG. Il me reste un an et demi de contrat. J'ai toujours envie de rester. Le club me montre sa confiance en moi. Il y a des discussions. J'espère que tout va bien se finir. Avant la Coupe du monde ? On va voir », a confié le capitaine du PSG.



PSG : Le Real Madrid ne veut plus de Mbappé

Passé tout proche d'une arrivée libre au PSG l'été dernier, Kylian Mbappé avait finalement snobé le club merengue à la dernière minute pour prolonger son contrat au Parc des Princes. Un choix qui ne semble toujours pas digéré dans la capitale espagnole, et Ok Diario annonce même que la direction du Real Madrid serait passée à autre chose et n'envisage plus du tout de recruter Mbappé malgré les récentes spéculations sur son avenir incertain au PSG.



PSG : L'Inter Miami pousse pour Messi et a un avantage

En fin de contrat avec le PSG en juin prochain, Lionel Messi suscite déjà de nombreuses interrogations quant à son avenir. Comme révélé par Le10sport.com, Luis Campos a déjà amorcé en coulisses des négociations pour le prolonger, mais le conseiller sportif du PSG doit affronter une rude concurrence. Selon les informations dévoilées par Goal , l'Inter Miami ferait le forcing pour accueillir Messi à l'été 2023 et pourrait devenir une option de plus en plus concrète, d'autant que l'entourage de La Pulga serait emballée par cette destination.



Le PSG retente Evan Ndicka