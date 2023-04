Galtier, Messi, Ekitike… Toutes les infos mercato du 12 avril

La rédaction

Alors que le mercato estival ouvrira ses portes début juin, les clubs réfléchissent déjà à leur recrutement pour l'été prochain. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

PSG : L’OGC Nice voulait se séparer de Galtier

Les temps sont durs pour Christophe Galtier ! Une nouvelle polémique vient d’éclater au sujet de supposés propos racistes de la part de l’entraîneur du PSG lorsqu’il dirigeait l’OGC Nice la saison passée, ce qui fragilise encore davantage sa situation. Mais Daniel Riolo va encore plus loin, affirmant dans l’After Foot sur RMC Sport que les dirigeants niçois avaient été très surprise de l’intérêt manifesté par le PSG l’été dernier alors qu’ils ne souhaitaient pas le conserver : « A un moment donné, Nice veut s'en séparer. Et là, c'est exceptionnel, en interne, je vais citer ce qu'on m'a dit à Nice, on s'est dit : "Est-ce qu'on le vire ou pas ou est-ce qu'un club pigeon va arriver ?" Le PSG arrive par l'intermédiaire de Luis Campos », révèle Riolo.



PSG : Messi a deux offres en main pour son avenir

Alors qu’il arrive en fin de contrat avec le PSG, Lionel Messi a déjà des options pour son avenir. Selon les révélations de la Cadena Ser , l’attaquant argentin dispose actuellement de deux offres. D'une part, la proposition de prolongation du PSG, et d’autre part, le fameux contrat avec un salaire annuel de 400M€ soumis par Al Hilal, en Arabie Saoudite.



Le PSG veut lâcher Ekitike

Dans ses colonnes du jour, L’EQUIPE indique que la direction du PSG a été très déçue du rendement d’Hugo Ekitike cette saison, et envisagera de se séparer du jeune attaquant de 20 ans cet été. Un prêt avec option d’achat semble être l’option la plus probable, alors que les intérêts affichés par Newcastle, le Milan AC, Francfort et la Juventus Turin l’été dernier pourraient revenir à l’ordre du jour pour Ekitike.



PSG : Soler et Ruiz déjà sur le départ ?

Hugo Ekitike n’est pas la seule recrue estival dont l’avenir est déjà remis en question au PSG. Selon RMC Sport , la direction du club de la capitale ne s’opposera pas non plus à un départ de Carlos Soler et Fabian Ruiz, auteurs eux aussi d’une première saison globalement décevante au PSG.



Le PSG vise Disasi et Todibo