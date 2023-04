C’est décidé, le PSG veut éjecter un attaquant !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté par le PSG l’été dernier sous la forme d’un prêt avec option d’achat obligatoire, Hugo Ekitike vit une saison très compliquée au sein du club de la capitale. Et conformément aux dernières tendances, la direction du PSG envisage de se séparer de son jeune attaquant dès le prochain mercato.

Âgé de seulement 20 ans et alors qu’il n’avait qu’une seule saison pleine dans les pattes en Ligue 1 avec Reims avant sa signature au PSG l’été dernier, Hugo Ekitike a-t-il vraiment le niveau pour s’imposer dans la capitale ? Le doute est permis étant donné son rendement affiché cette saison sous le maillot du PSG (4 buts et 3 passes décisives toutes compétitions confondues en 1095 minutes de jeu), et Luis Campos pourrait prendre une décision radicale.

Nouveau séisme au PSG, un incroyable scandale est révélé https://t.co/NN9iv7A5LX pic.twitter.com/oYbozKCd2Q — le10sport (@le10sport) April 12, 2023

Ekitike poussé vers la sortie ?

L’EQUIPE annonce dans ses colonnes du jour que le conseiller sportif du PSG ne compte plus forcément sur Hugo Ekitike pour l’avenir, et il aurait même décidé d’essayer de lui trouver un point de chute dès le mercato estival à venir.

Le PSG ne l’a pas encore payé

Une décision d’autant plus surprenante qu’Ekitike est actuellement prêté avec option d’achat obligatoire, et que le PSG déboursera aux alentours de 40M€ au Stade de Reims en fin de saison dans ce dossier. Il faudra ensuite trouver la meilleur formule s’il souhaite vraiment s’en débarrasser sans perdre trop d’argent au passage…