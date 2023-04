PSG : Messi a deux offres entre les mains, c'est hallucinant

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin, Lionel Messi quittera le PSG à l'issue de la saison s'il ne paraphe pas un nouveau bail d'ici-là. Alors que le club de la capitale a lancé les négociations pour une prolongation, la Pulga aurait actuellement deux offres entre les mains. Une première du PSG et une seconde d'Al Hilal à hauteur de 400M€.

Arrivé au PSG à l'été 2021, Lionel Messi pourrait ne plus faire long feu au Parc des Princes. Engagée jusqu'au 30 juin avec le club de la capitale, la Pulga migrera vers de nouveaux horizons à l'issue de la saison si elle ne rempile pas d'ici-là.

Une prolongation au PSG ou...

Pour ne pas voir Lionel Messi partir librement et gratuitement cet été, la direction du PSG a lancé les pourparlers avec son entourage. Et, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, les négociations étaient en bonne voie à la mi-février. Toutefois, le PSG ne peut plus se permettre d'être optimiste aujourd'hui, et ce, parce son numéro 30 se rapprocherait dangereusement d'un départ.

... 400M€ dans les poches à Al Hilal ?