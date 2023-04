Le PSG se loupe sur le mercato, un nouveau coup de balai se prépare

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Attendu pour son premier mercato à la tête du PSG, Luis Campos a enchaîné les coups perdants l’été dernier. La plupart des recrues du Portugais n’ont pas apporté satisfaction pour leur première saison dans la capitale, au point qu’un départ ne serait pas à exclure pour elles. D’autres joueurs ont également connu un passage éclair dans la capitale durant l’ère QSI.

Avec son tableau de chasse à l’AS Monaco et au LOSC, recrutant notamment Fabinho, Bernardo Silva, Nicolas Pepe, Rafael Leao ou encore Victor Osimhen, Luis Campos était forcément très attendu à son arrivée au PSG, Nasser Al-Khelaïfi ayant décrété la fin du « bling-bling » dans la capitale, de quoi permettre au Portugais de réaliser ce qu’il sait faire de mieux, à savoir dénicher des pépites à très fort potentiel. Mais près d’un an après le recrutement estival, le bilan n’est pas fameux. Si Vitinha et Nordi Mukiele sont parvenus à convaincre malgré leur irrégularité, Carlos Soler, Fabian Ruiz, Renato Sanches et Hugo Ekitike ont quant à eux déçu, au point qu’un départ soit déjà à l’ordre du jour pour eux.

Quatre des six recrues estivales de Campos sur le départ

Un nouveau dégraissage est en effet à l’étude au PSG, pourtant à la peine lorsqu’il s’agit de se séparer de ses indésirables ces dernières années. En proie aux blessures depuis son arrivée en provenance du LOSC, qui s’apparente aujourd’hui comme un pari raté du duo Campos/Galtier, Renato Sanches pourrait être l’un des premiers à plier bagage, son profil ne laissant pas indifférent certaines écuries de Premier League à l’instar d’Aston Villa, Newcastle, Tottenham, Wolverhampton et même Liverpool selon les récentes informations de 90Min . Le Portugais, acheté 15M€, est sous contrat jusqu’en juin 2027. De leur côté, les deux Espagnols recrutés par Campos pourraient également quitter la capitale selon RMC . Le conseiller sportif du PSG reconnaîtrait en privé avoir mal jugé le contexte parisien et n’aurait pas l’intention de retenir Carlos Soler et Fabien Soler, arrivés respectivement pour 18 et 23M€.



Reste enfin l’épineux cas Hugo Ekitike, l’une des révélations de la saison dernière avec Reims, aujourd’hui en grande difficulté du côté du Parc des Princes. Prêté avec option d’achat quasi obligatoire (levée si le PSG terminé dans les deux premières places de Ligue 1) l’attaquant rejoindra définitivement le club cet été pour 36M€ + 4M€ de bonus, avant de partir dans la foulée ? Le PSG ne compte en tout cas plus sur lui comme l’annonce L’Équipe . Un passage éclair d’une saison qui n’est pas propre à Hugo Ekitike ou aux autres flops de Luis Campos.

L’échec des milieux de terrain, et les flops de la saison 2016/2017

Certains milieux de terrain ont notamment été à la peine au PSG, en grande difficulté lorsqu’il s’agit de renforcer l’entrejeu. C’est le cas de Georginio Wijnaldum, privilégiant l’offre parisienne malgré l’intérêt du FC Barcelone après la fin de son contrat avec Liverpool. Présenté aux côtés de Lionel Messi et Sergio Ramos, l’international néerlandais apparaissait comme la recrue idéale après son passage réussi à Liverpool, mais l'expérience parisienne vire à l’échec, et le joueur prit la direction de l’AS Rome au terme de la saison. Quelques années auparavant, Benjamin Stambouli a lui aussi quitté le PSG moins d’un an après sa signature, lui qui était arrivé à la surprise générale en juillet 2015 avant d’être chassé par Unai Emery suite au limogeage Laurent Blanc. Grzegorz Krychowiak débarque alors dans les valises de l’entraîneur espagnol en provenance du FC Séville. Un recrutement s’élevant à 27.5M€ et qui est encore considéré à ce jour comme l’un des plus gros flops de l’ère QSI, le Polonais enchaînant les prêts jusqu’en 2019 et son départ définitif pour le Lokomotiv Moscou. Au cours de cet exercice, le PSG multiplie les échecs sur le mercato. A l’instar de Krychowiak, Jesé est poussé vers la sortie l’été suivant, tout comme Gonçalo Guedes alors que l’attaquant portugais s’était engagé en janvier.

Passage furtif pour Beckham et Buffon

De leur côté, David Beckham et Gianluigi Buffon ont voulu découvrir les charmes de la capitale à la fin de leur carrière monumentale, avec un succès plus que mitigé. Le Spice Boy a effectué une pige de six mois avant de prendre sa retraite à 38 ans, alors que le PSG n’était pas contre l’idée de conserver son numéro 32 pour mettre la lumière sur son nouveau projet. Une expérience éphémère qui n’a pas laissé un grand souvenir aux supporters du PSG, à l’inverse de celle de Gianluigi Buffon, acteur malheureux du huitième de finale retour de Ligue des champions perdu sur la pelouse du Parc des Princes contre Manchester United (1-3).

Bisevac, Berchiche et les prêts… Eux aussi ne sont restés qu’une petite année

Tout comme David Beckham, Milan Bisevac a participé au lancement du projet QSI, en évoluant notamment sous les ordres de Carlo Ancelotti, mais l’expérience tournera court, avec un transfert à l’OL, les propriétaires qataris ayant d’autres ambitions pour l’effectif. Yuri Berchiche, quant à lui, s’est engagé en faveur du PSG au cours d’un autre été marquant du projet QSI, au même moment que Neymar et Kylian Mbappé. Le latéral gauche, marqué positivement par son année à Paris, rejoindra pour sa part l’Athletic Bilbao douze mois plus tard, pour 24M€. Reste enfin les cas Alessandro Florenzi et Moïse Kean, signés par Leonardo en pleine crise du Covid-19, sous la forme d’un prêt d’une saison qui ne sera pas transformé en achat définitif.