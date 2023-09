Galtier, Gattuso... La vérité est rétablie à l'OM

Axel Cornic

Une semaine après le départ de Marcelino, l’Olympique de Marseille a présenté son nouvel entraineur. Gennaro Gattuso, libre depuis janvier 2023 et un passage mitigé au FC Valence, a signé un contrat d’un an avec une année supplémentaire en option qui s’activera s’il réussit à placer son équipe dans le top 4 de la Ligue 1.

Après Jorge Sampaoli, Igor Tudor ou encore Marcelino, c’est un nouvel entraineur étranger qui débarque à l’OM. Ce jeudi, Gennaro Gattuso a été officiellement présenté face à la presse et dans seulement quelques jours on pourra le voir à l’œuvre, avec la rencontre face à l’AS Monaco.

« J’avais des convictions sur ce club, c’est le seul club français qui a remporté la Ligue des Champions »

Lors de cette conférence de presse, Gattuso s’est expliqué concernant ce choix de prendre l’OM en pleine saison. « Ce choix a été simple. On a eu des discussions pendant 5 heures avec le président. Ça s’est fait en 2 appels » a expliqué le technicien italien. « C’était quelque chose qui s’est fait tout suite. Un choix sûr. J’avais des convictions sur ce club, c’est le seul club français qui a remporté la Ligue des Champions ».

Il était la priorité de Pablo Longoria