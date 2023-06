Galtier déjà prêt à oublier le PSG, c’est la douche froide

Axel Cornic

Alors que le Paris Saint-Germain n’a pas encore officiellement annoncé son départ, Christophe Galtier pourrait très vite rebondir dans un nouveau club. Pablo Longoria serait visiblement tenté de luis offrir le poste de coach à l’Olympique de Marseille, mais ces dernières heures c’est surtout le Napoli qui semble vouloir faire quelque chose avec le technicien français.

Que fera Christophe Galtier la saison prochaine ? Le nom du Français circule depuis quelques jours du côté de deux clubs en particulier, avec notamment l’OM, mais surtout le Napoli. Ce qui est certain en tout cas c’est qu’il quittera le PSG comme nous vous l’avons expliqué sur le10sport.com, alors même que Luis Campos souhaitait poursuivre l'aventure à ses côtés.

L'annonce du PSG pour le successeur de Galtier https://t.co/7YEqWTgzBr pic.twitter.com/BfAteffsyh — le10sport (@le10sport) June 10, 2023

Galtier prêt à tenter l'aventure à l'étranger ?

D’après les informations de Il Mattino ainsi que de La Repubblica , Galtier est devenu l’une des priorités du Napoli, où Luciano Spalletti a décidé de faire une pause après le titre de Champion d’Italie. Il serait très apprécié par le président Aurelio De Laurentiis, qui aurait également rencontré un autre Français récemment avec Rudi Garcia. Ce dernier est libre depuis son départ d’Al-Nassr et aimerait beaucoup retrouver un club en Serie A, où il a déjà entrainé l’AS Roma.

« Je pense que le profil parfait pour le Napoli est Vincenzo Italiano »