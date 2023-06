Gallardo, Mbappé, Enrique… Toutes les infos mercato du 18 juin

La rédaction

Alors que le mercato estival a officiellement ouvert ses portes, les clubs se penchent plus que jamais sur leur recrutement estival. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

Coup de tonnerre, c'est terminé pour l’OM

Marcelo Gallardo était annoncé du côté de l'OM pour prendre la succession d'Igor Tudor. Après des jours de rumeurs, il semblerait que Gallardo ait enfin pris sa décision. Selon TyC Sports , l'ex-coach de River Plate, sans club depuis son départ de l'équipe argentine à l'automne 2022, aurait fait le choix de ne pas répondre favorablement à l'offre de l'Olympique de Marseille.



L’incroyable promesse à 100M€ du PSG à Mbappé !

Kylian Mbappé s'est montré clair à plusieurs reprises cette semaine. Que ce soit en conférence de presse, sur Twitter ou via le courrier envoyé au PSG concernant la clause présente dans son contrat qu'il n'activera pas, Mbappé a fait part de sa ferme volonté de rester au Paris Saint-Germain. D'après The Times , le club de la capitale aurait fait savoir à Mbappé qu'il pourrait quitter le PSG dans un an contre un chèque de 100M€ au minimum pour rejoindre l'équipe de son choix. Mais pour cela, Kylian Mbappé devrait faire une promesse en amont.



Mercato : Il est prêt à dire oui au PSG !