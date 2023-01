Folie au PSG, trois transferts de dernière minute arrivent

Arthur Montagne

Cette dernière journée du mercato risque d'être animée du côté du PSG. Et pour cause, entre un début d'année raté et le départ de Pablo Sarabia, le club de la capitale souhaite absolument se renforcer et envisagerait même de boucler l'arrivée de trois nouveaux joueurs d'ici mardi minuit.

Avant l'ouverture du mercato, peu de monde aurait prédit que le PSG serait l'un des principaux agitateurs des dernières heures. Pas même au sein du club de la capitale. Mais la donne a changé. D'une part, le départ de Pablo Sarabia, qui s'est engagé avec Wolverhampton pour environ 7M€, bonus compris, doit être compensé, et d'autres parts, le PSG vient de réaliser un début d'année 2023 très compliqué avec déjà deux défaites et un nul en quatre rencontres. Par conséquent, Christophe Galtier attend des renforts pour relancer la machine. La dernière journée du mercato s'annonce donc complétement folle à Paris.

EXCLU @le10sport : Le PSG vient de transmettre une offre "non négociable"https://t.co/DYD0LZPa1V — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) January 30, 2023

Ziyech est à Paris, Skriniar en attente

Ainsi, deux noms reviennent avec insistance ces dernières heures à savoir Hakim Ziyech et Milan Skriniar. Concernant le joueur de Chelsea, cela semble en bonne voie puisque selon les informations du Parisiens, il serait même déjà à Paris en attendant un accord entre les deux clubs qui discutent d'un prêt de l'international marocain. En ce qui concerne le défenseur slovaque, le PSG a dégainé une offre non négociable, comme révélé par le10sport.com. C'est donc à prendre ou à laisser pour l'Inter Milan. Et d'après TMW et La Gazzetta dello Sport , le club lombard semble disposé à conserver Milan Skriniar quitte à le voir partir libre l'été prochain. Selon L'EQUIPE , le PSG aurait pourtant proposé 20M€, bonus compris.

Une surprise de dernière minute ?