FC Nantes : Un mercato XXL pour Kombouaré ?

Arnaud De Kanel

Annoncé sur le départ depuis quelques jours, Antoine Kombouaré va bel et bien continuer son aventure à la tête du FC Nantes. Plus motivé que jamais à maintenir les Canaris en Ligue 1, le Kanak aurai convaincu sa direction. Afin de mener à bien l'opération maintien, le mercato hivernal devrait être très agité.

Le FC Nantes a connu des jours agités ces dernières semaines. Alors que la situation d’Antoine Kombouaré semblait de plus en plus fragile, la direction du club réfléchissait sérieusement à un changement sur le banc. Waldemar Kita, président des Canaris, n’aurait pas caché son envie de tourner la page et aurait même sondé plusieurs pistes pour remplacer son entraîneur avant de se raviser.

Kombouaré reste !

Contre toute attente, la situation semble s’être apaisée. Antoine Kombouaré devrait finalement conserver son poste et poursuivre l’aventure sur le banc nantais d'après L'Equipe. Un dénouement surprenant qui montre que, malgré la pression et les rumeurs, la direction pourrait miser sur la stabilité pour tenter de redresser la barre.

Le FC nantes veut boucler au moins 4 transferts

Le FC Nantes compte bien tout mettre en œuvre pour permettre à Antoine Kombouaré de réussir sa mission. Selon Ouest-France, pas moins de quatre nouveaux joueurs sont attendus cet hiver. Certains membres de l'effectif actuel pourraient être contraints de partir.