EXCLU - Mercato : Décision prise pour Sada Thioub (Angers)

Publié le 30 janvier 2021 à 10h24 par Alexis Bernard

Courtisé par le Panathinaikos cet hiver, Sada Thioub va finalement rester à Angers.

Depuis plusieurs jours, Angers discute avec le Panathinaikos pour Sada Thioub. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le club grec souhaite se faire prêter l’international sénégalais dont le temps de jeu n’est pas optimal a Angers.

Pas d’accord, Thioub reste

D’après nos sources, les discussions n’ont pas permis d’aboutir à un accord entre toutes les parties. La décision a donc été prise : Sada Thioub n’ira pas au Panathinaikos cet hiver et il ne bougera pas non plus dans un autre club, même s’il y a une opportunité qui se présente. Fin des discussions et du dossier Thioub.