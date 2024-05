Départ de Mbappé : Une star du PSG veut bientôt le retrouver !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Très pote depuis plusieurs années avec Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé n'aura donc disputé qu'une seule saison en commun avec lui dans les rangs du PSG. Mais le numéro 10, qui comprend les envies de départ de son compatriote, affiche toutefois son envie de le retrouver au plus vite dans une autre équipe : celle de la France !

Kylian Mbappé et le PSG, c'est la fin de l'histoire ! L'attaquant de 25 ans a officialisé son départ vendredi dernier avec une vidéo sur ses réseaux sociaux, et il prendra la direction du Real Madrid cet été. Un choix qu'Ousmane Dembélé, son vieux pote de l'équipe de France qui l'avait rejoint au PSG l'été dernier, comprend parfaitement.

« Il a tellement donné pour le club »

Interrogé en zone mixte dimanche soir après le match PSG-Toulouse (1-3), Dembélé a donné son ressenti sur le départ de Kylian Mbappé : « J’ai vécu une saison avec lui au PSG, il a tellement donné pour le club, c’est le meilleur buteur de l’histoire du PSG, un des derniers joueurs français. On est content de tout ce qu’il a fait, il a bien grandi au PSG. Il est arrivé tout jeune et il a accompli tellement de choses. Il a le mérite d’être une légende du PSG », lâche le numéro 10 du PSG.

« J’espère le côtoyer encore en sélection »